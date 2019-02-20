Владимир Антонов: Я удовлетворён подходом президента к проблемам

16:09, 20 февраля 2019, ПАИ

«Я, честно говоря, удовлетворён подходом и цифрами, о которых сегодня говорил президент, а также сообщением о снижении ипотечной ставки для многодетных семей, повышением выплат семьям с детьми инвалидами с 5,5 до 10 тысяч рублей. Да, Владимир Путин оговаривался, что это мало, но лучше чем было в два раза, довольно серьезная прибавка», - сказал вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов, комментируя для Псковского агентства информации послание Владимира Путина к Федеральному Собранию, озвученное сегодня, 21 февраля.

«Как и предполагалось, послание, прежде всего, было адресовано «социальщикам», подняты социальные темы, которые беспокоят абсолютное большинство населения: демография, здравоохранение, образование, - подчеркнул Виктор Антонов. - Ещё одна тема, которая меня задела, - мусор. На совещании по линии ОНФ мы обсуждали, что делать с мусором у нас в области. Конечно, это очень серьезная тема, она будет актуальна не год и не два. Высказывалось мнение о необходимости переработки мусора, как это, например, делается в Саратове, где уже сейчас перерабатывается до 40% отходов. Люди работают, а не просто сжигают или закапывают отходы, почему бы и нам с помощью инвесторов не сделать что-то подобное, комплекс заводов по переработке мусора. Президент здесь совершенно прав».

Депутат также обратил внимание, что президент подробно остановился на проблемах демографии, здравоохранения. «Медицина - сложная, тяжёлая, даже неподъемная тема. В ближайшее время надо много работать в этом направлении, организовывать дела. Хорошо, что это беспокоит президента, Правительсов, принимаются меры. Думаю, тут в ближайшее время подвижки будут», - подытожил Виктор Антонов.