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Общество

В Пскове по техническим причинам отменен фестиваль пельменей

Запланированный на 22 февраля фестиваль пельменей в Пскове отменен по независящим от «Комсомольской правды – Псков» причинам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции издания.

«Предполагалось, что в пятницу на втором этаже торгового комплекса «Империал» соберутся все, кто мечтает провести вечер в шумной компании за играми, танцами и дегустацией только что приготовленных вкуснейших пельменей. Однако в последний момент стало известно о том, что праздник в намеченный день не состоится», - говорится в сообщении.

Редакция приносит свои извинения читателям и партнерам фестиваля и надеется, что подобный праздник еще не раз состоится в Пскове, возможно, уже в ближайшее время.

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