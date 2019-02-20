В Пскове по техническим причинам отменен фестиваль пельменей

15:37, 20 февраля 2019, ПАИ

Запланированный на 22 февраля фестиваль пельменей в Пскове отменен по независящим от «Комсомольской правды – Псков» причинам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции издания.

«Предполагалось, что в пятницу на втором этаже торгового комплекса «Империал» соберутся все, кто мечтает провести вечер в шумной компании за играми, танцами и дегустацией только что приготовленных вкуснейших пельменей. Однако в последний момент стало известно о том, что праздник в намеченный день не состоится», - говорится в сообщении.

Редакция приносит свои извинения читателям и партнерам фестиваля и надеется, что подобный праздник еще не раз состоится в Пскове, возможно, уже в ближайшее время.