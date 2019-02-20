Михаил Ведерников обсудил с Ольгой Васильевой новые проекты по развитию образования Псковской области

15:41, 20 февраля 2019, ПАИ

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра просвещения РФ Ольги Васильевой. Обсуждался широкий круг вопросов, касающийся сферы общего, среднего профессионального и дополнительного образования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников доложил Ольге Васильевой о том, как в регионе решается задача по созданию новых мест в школах и детских садах. Губернатор подчеркнул, что дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Сейчас в рамках нацпроекта «Демография» идет строительство новых детских садов с ясельными группами для детей до 3 лет. В 2019 году будет введено 1 тысяч 240 новых мест, а до конца 2021 года — более 2,3 тысяч, что позволит решить проблему доступности дошкольного образования в полном объеме.

Губернатор также проинформировал министра просвещения об успешном запуске первого в регионе «Кванториума», который она посещала в ходе рабочей поездки в Псковскую область в августе прошлого года, и поблагодарил Ольгу Васильеву за поддержку в реализации проекта. Второй такой детский технопарк в скором времени появится в Великих Луках, рассказал он.

Регион подготовил заявки на получение грантов в рамках трех федеральных проектов национального проекта «Образование». Речь идет о направлениях «Молодые профессионалы», «Успех каждого ребенка» и «Поддержка семей, имеющих детей». Михаил Ведерников обратился к Ольге Васильевой с просьбой поддержать конкурсные заявки региональных образовательных организаций.

Администрация области и Министерство просвещения также совместно проработают вопрос включения региона в программу строительства новых школ. Сейчас при поддержке федерального центра строится новая школа на 500 мест в Дно, но острую потребность в учебных местах испытывают также Пыталовский и Псковский районы, отметил губернатор.

В ходе встречи Михаил Ведерников и Ольга Васильева также коснулись темы развития хорового движения в Псковской области и международного фестиваля «Другое искусство» и проговорили вопрос финансовой поддержки этих мероприятий по линии Министерства просвещения РФ. Среди прочих обсуждались дальнейшие шаги по реализации в Пскове инициативы митрополита Псковского и Порховского Тихона по созданию Художественного лицея.