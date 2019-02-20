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Порывы ветра до 21 м/сек ожидаются в Псковской области с 17:00

Сегодня, 20 февраля, начиная с периода 17:00-20:00 в Псковской области ожидается усиление северо-западного ветра. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», порывы составят 16-21 метров в секунду.

В связи с неблагоприятным погодным явлением, МЧС дает рекомендации для населения при сильном ветре:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

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