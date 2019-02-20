Идет регистрация на 5-й молодежный форум волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60»

16:22, 20 февраля 2019, ПАИ

С 26 по 28 февраля на базе «Пушкиногорье» (Псковская область, Пушкинские горы) состоится 5-й молодежный форум волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60». Он пройдёт в целях развития молодежной антинаркотической инициативы, обмена опытом добровольческой работы, реализации мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни, воспитания ответственности за свои решения и поступки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, программа мероприятия предполагает проведение следующих площадок по основным направлениям реализации государственной молодежной политики и тематических смен: вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и проектная деятельность.

Планируются образовательные семинары, конкурсы молодежных проектов, а также добровольное тестирование на содержание наркотических средств, массовая пробежка, фотовыставка, дискуссии.

К участию в форуме приглашаются: волонтеры (от 3 до 5 человек, включая руководителя группы — в возрасте от 18 до 30 лет, координаторы и активисты проектов и комплексных мероприятий, представители молодежных общественных организаций, занимающиеся пропагандой здорового образа жизни, реализующие мероприятия по профилактике наркомании и других психоактивных веществ) и специалисты межведомственного взаимодействия по формированию ЗОЖ, включая специалистов сферы государственной молодежной политики.

Для участия в форуме каждому участнику необходимо пройти регистрацию в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (АИС «Росмолодежь») в два этапа: регистрация в системе АИС «Росмолодежь» и регистрация на форум «Доброволье.60».

Оргкомитет рассмотрит поступившие заявки на участие, затем направит приглашения к участию и задание по подготовке к форуму отобранным волонтерским группам. Участники слета готовят домашнее задание: мастер-классы, творческие выступления, презентацию о своей деятельности (3–5 минут).

Организаторы мероприятия приглашают к сотрудничеству и формированию программы форума заинтересованные волонтерские организации Псковской области.

Организаторами форума являются управление общественных проектов и молодежной политики Псковской области, комитет образования Псковской области, управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, Псковская областная организация ООО «Российский Союз Молодежи», Псковский областной центр медицинский профилактики, реабилитационный центр «Ручей».