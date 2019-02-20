В «Псковэнерго» вводится режим повышенной готовности

16:46, 20 февраля 2019, ПАИ

В связи с прогнозируемым на территории Псковской области ухудшением погодных условий с 17:00 20 февраля в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» вводится режим повышенной готовности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании. Метеорологи предупредили, что сегодня вечером в регионе ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 21 м/с. Это может привести к обрывам проводов воздушных линий электропередачи, падению деревьев.

В целях предупреждения нештатных ситуаций и своевременного устранения возможных технологических нарушений, энергетики проводят непрерывный мониторинг фактических метеоусловий. Усилен контроль за состоянием электрических сетей. Особое внимание уделяется энергообъектам, находящимся в зонах возможных рисков. В случае нарушения нормальной работы сетей, аварийные бригады готовы немедленно приступить к восстановительным работам.

В производственных отделениях электрических сетей «Псковэнерго» приведены в готовность мобильные подразделения, оперативно-выездные и аварийно-восстановительные бригады, имеющие в своем распоряжении необходимые транспорт и оборудование для выполнения ремонтных работ.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электросетевых объектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52, портал https://светлаястрана.рф.