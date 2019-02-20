Ассортимент и цены на цифровые приставки проверил «Народный контроль» в Пскове

17:09, 20 февраля 2019, ПАИ

Ассортимент и порядок цен на приставки для приема цифрового телевидения проверили в Пскове активисты партийного проекта «Народный контроль». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», секретари «первичек» городского отделения «Единой России» и представители СМИ посетили 20 февраля два магазина на Октябрьском проспекте, занимающихся продажей электроники.

«Выбор цифровых приставок достаточно большой. В одной из торговых точек даже есть услуга по их установке, заявленная стоимость - 399 рублей. Цены на сами приставки, в зависимости от модели, технических возможностей и наличия дополнительных функций, варьируются от 800 до 2500 рублей. За полтысячи приборов нет и не предвидится, – сказал региональный координатор проекта «Единой России» «Народный контроль», депутат областного Собрания Анатолий Тиханов. – Можно приобрести себе подходящее устройство по доступной цене. 1-2 тысячи рублей – это более подъёмная сумма, чем та, которая понадобится для покупки нового телевизора. Тем более, если вы не планировали его менять». Он добавил, что в основном представлены изделия китайского производства и российской сборки.

В ходе общения с контролерами продавцы рассказали, что цифровые приставки в последнее время псковичи покупают очень активно. «То есть народ в курсе предстоящих изменений и перевооружается, скажем так, модернизирует свои телевизоры. Причем, по мнению продавцов, разобраться с настройкой приставки для цифрового ТВ среднестатистическому гражданину не составит труда, они говорят, что это не сложнее, чем подключить игровую консоль», – отметил Анатолий Тиханов.

Напомним, аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области будет отключено 3 июня. К этим изменениям гражданам необходимо технически подготовиться – купить специальную цифровую приставку с тюнером DVB-T2.

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.