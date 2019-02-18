Прокуратура требует возбудить дело в отношении Александра Гизбрехта за нанесение ущерба в 8,6 млн рублей Псковавтотрансу

16:58, 20 февраля 2019, ПАИ

Прокуратура города Пскова направила материалы проверки в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела против бывшего и. о. генерального директора Государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта. По мнению надзорного органа, в его деятельности усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В результате предприятие понесло убытки в размере 8 млн 606 тыс. 460 рублей.

Ранее Псковское агентство информации сообщало, что, по словам прокурора Псковской области Сергея Белова, «в деле бывшего руководителя ГППО «Псковпассажиравтотранса» Александра Гизбрехта обнаружены новые преступные эпизоды».

Напомним, в марте 2017 года директора Псковпассажиравтотранса Александра Гизбрехта уволили за нарушение антикоррупционного законодательства.

В 2016 году контрольное управление администрации Псковской области и Счетная палата Псковской области выявили ряд нарушений в деятельности «Псковпассажиравтотранса». Результаты проверок поступили в правоохранительные органы Псковской области. Прокуратура Псковской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В результате выявлены факты нарушения требований Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», устанавливающих запрет для руководителей государственных предприятий быть учредителями (участниками) юридических лиц, занимать должности в коммерческих и некоммерческих организациях.

В частности, было установлено, что и. о. генерального директора ГП Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт в период исполнения обязанностей руководителя госпредприятия являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций.

Александр Гизбрехт был назначен исполняющим обязанности генерального директора Государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» 8 октября 2014 года.