13-летний мотоциклист госпитализирован после столкновения с «Нивой» в Псковском округе
13-летний подросток на мотоцикле столкнулся с автомобилем «Нива» у деревни Лентьево в Псковском округе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП несовершеннолетний с многочисленными переломами госпитализирован бригадой скорой помощи.
На месте происшествия работали спасатели АСС, медики и сотрудники ГАИ. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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