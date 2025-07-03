13-летний мотоциклист госпитализирован после столкновения с «Нивой» в Псковском округе

21:50, 03 июля 2025, ПАИ

13-летний подросток на мотоцикле столкнулся с автомобилем «Нива» у деревни Лентьево в Псковском округе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП несовершеннолетний с многочисленными переломами госпитализирован бригадой скорой помощи.

На месте происшествия работали спасатели АСС, медики и сотрудники ГАИ. Обстоятельства случившегося устанавливаются.