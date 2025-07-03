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Происшествия

Взяткодателя Александра Грацкого взяли под стражу в Пскове

Псковский городской суд избрал 58-летнему псковичу меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 30 суток, то есть до 31 августа. Мера была избрана по ходатайству следователя СУ СК России по Псковской области, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Мужчине предъявлено обвинение по факту дачи взятки в особо крупном размере экс-начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому. Взятку при этом передал посредник. Данное преступление предусмотренного частью пятой статьи 291 УК РФ.

При решении вопроса об избрании меры пресечения суд принял во внимание фактические обстоятельства, характер и тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого. В домашнем аресте суд отказал.

Ранее сообщалось, что псковские следователи выявили новый эпизод преступной деятельности Александра Грацкого.

Напомним, утром 22 марта 2024 года бывший заместитель главы администрации Пскова – начальник УГХ Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки. В этот же день СУ СК России по Псковской области опубликовал кадры его задержания. Александра Грацкого обвиняли в совершении преступлений по части 2 статьи 290, части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере). Хронологию дела читайте здесь.

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