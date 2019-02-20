I Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» пройдёт в Изборске

17:40, 20 февраля 2019, ПАИ

19-20 марта в Государственном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Изборск» и в его филиале «Музей истории города Печоры» пройдёт I Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое».

Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск», конференция приурочена к 150-летию со дня рождения преподобного Симеона (Желнина), святого Псково-Печерского (1869—1960), 275-летию со дня рождения русского историка, коллекционера российских древностей и храмостроителя Алексея Ивановича Мусина-Пушкина (1744—1817), 95-летию со дня рождения архитектора-реставратора Михаила Ивановича Семёнова (1929—1996), Году детского туризма в рамках Десятилетия детства в России (Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240) и Международному десятилетию сближения культур под эгидой ООН (2013–2022).

Основные темы конференции:

– История сельских храмов;

– Вклад сельских храмов в культурную жизнь и развитие региона;

– Роль сельских храмов в воспитании детства и юношества;

– Увековечивание памяти об архитектурно-духовных центрах сельской местности;

– Культурные и правовые аспекты существования сельских храмов;

– Сельские храмы как объекты религиозного, событийного и культурного туризма.

Заседания и мероприятия конференции:

19 марта, Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», Изборск. Пленарное заседание «Подвижники сельских храмов в России».

20 марта, Музей истории города Печоры. Пленарное заседание «Сельская Держава Духа», приуроченное к 150-летию со дня рождения преподобного Симеона (Желнина), святого Псково-Печерского.

Для обсуждения на конференции предлагаются следующие вопросы:

– Сельский храм на переломах русской истории;

– Педагогическое и художественное наследие в сельских храмах;

– Сельский храм в свете применения Закона Российской Федерации о возвращении церковным организациям имущества религиозного назначения (2010);

– Действующие сельские храмы, формы и опыт их культурной работы во взаимодействии с государственными и общественными организациями.

Приветствуется постановка разнообразных вопросов в рамках заявленной тематики. Возможно участие в конференции в форме стендового доклада.

Подробности здесь.