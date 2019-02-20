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Общество

В Псковской области разыскиваются родственники красноармейца, чья медаль «За отвагу» найдена в Карелии

В Псковской области разыскиваются родственники красноармейца Ивана Гуменюка, чья медаль «За отвагу» найдена в Карелии. Сообщение опубликовано в группе «Подслушано в Порхове» в социальной сети «ВКонтакте».

Медаль обнаружили рыбаки осенью 2018 года на берегу одного из лесных озер Карелии. После они передали находку поисковому отряду «Шелтозерец». По номеру медали в архивных данных поисковики определили фамилию её хозяина.

В донесениях о безвозвратных потерях 4 марта 1944 года значится, что красноармеец Иван Гуменюк 1918 года рождения служил в 47-м отдельном отряде 26-й Армии, был призван Мгинским РВК. С войны он не вернулся. Его жена Анна Гуменюк, возможно, проживала в деревне Шелешни Порховского района.

Отмечается, что на место находки будет организована экспедиционная поездка, так как тело солдата может лежать где-то рядом.  

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