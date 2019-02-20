Администрация Псковской области и филиал «Почты России» будут расширять оказание соцпомощи в почтовых отделениях

18:05, 20 февраля 2019, ПАИ

Сотрудничество с Управлением ФПС Псковской области — филиала ФГУП «Почта России» в ходе реализации национальных проектов «Демография» и «Старшее поколение» обсудили 20 февраля на рабочем совещании в администрации региона. Работа ведется в рамках соглашения о развитии почтовой сети и совершенствовании услуг на территории Псковской области, которое было подписано в ходе 22-го Петербургского международного экономического форума между губернатором региона Михаилом Ведерниковым и генеральным директором «Почты России» Николаем Подгузовым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, совещание с региональным управляющим филиала Евгением Каратушиным провели председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Армен Мнацаканян и председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Евгений Каратушин рассказал, что в Псковской области в настоящее время насчитывается более 230 почтовых отделений. Все они оснащены выходом в интернет и готовы расширять свои социальные функции. «Что немаловажно, многие из этих отделений расположены в небольших деревнях и поселках. И именно работающие в них почтальоны могут помочь в установлении нуждаемости в медицинской или социальной помощи и, соответственно, в ее оказании», — сказал управляющий филиала.

Так, например, сельские почтальоны смогут проводить анкетирование населения с целью выявление лиц, нуждающихся в уходе, и отправку информации социальным службам для последующего их взаимодействия с клиентами.

Также в перечень социальных и медицинских функций может входить доставка товаров первой необходимости, оплата услуг ЖКХ, оформление подписки, отправка писем и иной корреспонденции, вызов врача на дом, информирование населения о датах плановых диспансеризаций и вакцинаций.

«Идея сделать почтовые отделения еще более социально ориентированными имеет хороший посыл. Это пойдет на пользу населению самых маленьких и отдаленных деревень и сел региона», — отметил Армен Мнацаканян.

Итогом рабочего совещания станет более детальная проработка рассмотренных вопросов.