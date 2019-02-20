1
21:42
В проектном офисе #Команды2018 обсудили возможности нового проекта
19:40
Герб и флаг Псковской области официально зарегистрированы Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации
17:55
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
17:46
Праздничную программу к Дню защитника Отечества приготовил псковский ТК «ПИК60»
17:33
12 собак и 19 кошек нашли новых хозяев на выставке бездомных животных в Пскове
17:20
Мужчина на кухне – 3.0. № 5. Салат «спортивный» и «мягкая курица» от Виталия Дидыча (ВИДЕО)
17:02
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
Еще новости
Общество

Администрация Псковской области и филиал «Почты России» будут расширять оказание соцпомощи в почтовых отделениях

Сотрудничество с Управлением ФПС Псковской области — филиала ФГУП «Почта России» в ходе реализации национальных проектов «Демография» и «Старшее поколение» обсудили 20 февраля на рабочем совещании в администрации региона. Работа ведется в рамках соглашения о развитии почтовой сети и совершенствовании услуг на территории Псковской области, которое было подписано в ходе 22-го Петербургского международного экономического форума между губернатором региона Михаилом Ведерниковым и генеральным директором «Почты России» Николаем Подгузовым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, совещание с региональным управляющим филиала Евгением Каратушиным провели председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Армен Мнацаканян и председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Евгений Каратушин рассказал, что в Псковской области в настоящее время насчитывается более 230 почтовых отделений. Все они оснащены выходом в интернет и готовы расширять свои социальные функции. «Что немаловажно, многие из этих отделений расположены в небольших деревнях и поселках. И именно работающие в них почтальоны могут помочь в установлении нуждаемости в медицинской или социальной помощи и, соответственно, в ее оказании», — сказал управляющий филиала.

Так, например, сельские почтальоны смогут проводить анкетирование населения с целью выявление лиц, нуждающихся в уходе, и отправку информации социальным службам для последующего их взаимодействия с клиентами.

Также в перечень социальных и медицинских функций может входить доставка товаров первой необходимости, оплата услуг ЖКХ, оформление подписки, отправка писем и иной корреспонденции, вызов врача на дом, информирование населения о датах плановых диспансеризаций и вакцинаций.

«Идея сделать почтовые отделения еще более социально ориентированными имеет хороший посыл. Это пойдет на пользу населению самых маленьких и отдаленных деревень и сел региона», — отметил Армен Мнацаканян.

Итогом рабочего совещания станет более детальная проработка рассмотренных вопросов.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Итоги РИФ-2019 в Сочи
Ирина Богачева: От обновления автопарка зависит своевременность прибытия бригад Скорой помощи к больному Глава Новосокольнического района: Оснащение почтовых отделений банковскими терминалами - замечательная, полезная инициатива Александр Козловский уверен, что работа Михаила Ведерникова на инвестфоруме в Сочи позволит обеспечить развитие Псковщины Депутат Госдумы уверен, что связывающая Псков, Великий Новгород и Петрозаводск «Ласточка» будет востребована Порядка 35 млн рублей составит экономия после установки в Пскове энергоэффективных светильников Евгений Каратушин: Оснащение почтовых отделений Псковской области терминалами – проект социальной важности Общественные слушания по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» пройдут в Пскове в марте Сила ума Михаил Ведерников: Подряды на строительство инфраструктуры к заводу «Титан-Полимер» получат псковские компании Власти Псковской области будут строго следить за выполнением всех экологических норм при строительстве и эксплуатации завода «Титан-Полимер»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В проектном офисе #Команды2018 обсудили возможности нового проекта
20 февраля 2019
В проектном офисе #Команды2018 обсудили возможности нового проекта
Герб и флаг Псковской области официально зарегистрированы Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации
20 февраля 2019
Герб и флаг Псковской области официально зарегистрированы Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
20 февраля 2019
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
Праздничную программу к Дню защитника Отечества приготовил псковский ТК «ПИК60»
20 февраля 2019
Праздничную программу к Дню защитника Отечества приготовил псковский ТК «ПИК60»
12 собак и 19 кошек нашли новых хозяев на выставке бездомных животных в Пскове
20 февраля 2019
12 собак и 19 кошек нашли новых хозяев на выставке бездомных животных в Пскове
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
20 февраля 2019
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление 1
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека
20 февраля 2019
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека
Андрей Царёв: Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации
20 февраля 2019
Андрей Царёв: Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации

Идет загрузка...