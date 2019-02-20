Псковская областная библиотека продолжает цикл виртуальных путешествий по русским ганзейским городам

19:30, 20 февраля 2019, ПАИ

20 февраля в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (ул. Набат. Д.5) состоялась вторая виртуальная экскурсия в рамках цикла «Путешествие по русским ганзейским городам». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной универсальной научной библиотеки, в этот день, благодаря виртуальному ресурсу, разработанному Псковской областной общественной организацией «Чудской проект», читатели библиотеки прогулялись по одному из древнейших городов России – Господину Великому Новгороду.

Виртуальные путешественники познакомились с историей Великого Новгорода как крупнейшего торгового контрагента средневековой Ганзы в Восточной Европе, узнали, какие товары вывозились в Западную Европу через Новгород, и какие привозные продукты особо ценились новгородскими и купцами других русскими городов. Читатели посетили памятные места, связанные с Ганзейским союзом Нового Времени – это место на берегу реки Волхов, где в 2009 году в рамках празднования международный Ганзейских Дней в Великом Новгороде установлена бронзовая скульптура «Ганзейский знак», а также «Ганзейский фонтан», который также является символом Ганзейского союза Нового Времени.

Буквально со всех сторон ярус, за ярусом, исследовали «Памятник Тысячелетию России» - первый монумент, посвященный российскому государству.

Ну, и, конечно же, посетили величественный Софийский собор и его звонницу. Посещение главного храма Новгорода сопровождалось звуками церковных песнопений и колокольным звоном. Читатели прослушали легенду о вечевом колоколе и валдайских колокольчиках в поэтическом пересказе писателя Юрия Вронского и посмотрели видеоролик с видами города на песню «Великий Новгород» в исполнении группы «Вторая лига».

Закончилось виртуальное путешествие дегустацией гастрономических брендов Великого Новгорода: квасом «Никола», клюквой в сахарной пудре и пряниками.

«Читатели библиотеки с нетерпением ждут следующего путешествия - в кружевную столицу город Вологда», - пояснили организаторы мероприятия.