ЕР набирает 57,6% голосов на выборах в Госдуму после обработки 67,12% протоколов

03:50, 21 сентября 2026, ПАИ

Партия «Единая Россия» набирает 57,6 % голосов на выборах в Госдуму по партийному списку после обработки 67,12 % протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

На втором месте – КПРФ с 13,95 % голосов. Далее идут ЛДПР (8,68 %), «Новые люди» (7,94 %) и «Справедливая Россия» (5,06 %).

Партия пенсионеров набирает 2,22 %, «Зелёные» – 1,12 %, «Коммунисты России» – 0,89 %, «Родина» – 0,74 %, Партия прямой демократии – 0,33 %.

Выборы в Псковской области завершились. Они проходили три дня – 18, 19 и 20 сентября. Жители Псковской области вместе со всей страной выбирали депутатов Государственной Думы девятого созыва. Также в регионе проходили выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Псковичи могли проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате.