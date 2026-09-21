«Старшее поколение ждёт комиссию с выпечкой»: Ольга Потапова – об атмосфере прошедшего голосования
О популярности голосования на дому рассказала глава Палкинского муниципального округа Ольга Потапова во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ 20 сентября.
«Это такая популярная форма голосования, особенно у старшего поколения. Но ею также могут воспользоваться и те, кто по уважительной причине не может прибыть на избирательный участок. Например, если кто-то проживает в удалённой местности. Они обращаются с заявлением – и комиссия приезжает сама», – отметила она.
По словам Ольги Потаповой, старшее поколение с радостью ждёт приезда членов избирательных комиссий. Они встречают сотрудников с пирогами и в хорошем настроении.
«Поэтому для них эта форма самая востребованная и самая интересная», – резюмировала спикер.
Сама глава Палкинского округа проголосовала на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и Законодательного Собрания области восьмого созыва дистанционно. Для неё уже третий год это традиционный формат, который помогает отдать голос несмотря на плотный рабочий график.
Трансляция «Ночи выборов – 2026» – в группах телеканала «Первый Псковский» и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.
Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.
«Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Псковской области по партийным спискам
«Старшее поколение ждёт комиссию с выпечкой»: Ольга Потапова – об атмосфере прошедшего голосования
Наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Псковской области – Наталья Исакова
Глава Пыталовского округа рассказала, как проходило голосование на границе с Латвией