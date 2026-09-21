«Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Псковской области по партийным спискам

00:21, 21 сентября 2026, ПАИ

«Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области по партийным спискам. Партия набирает 53,73 % после обработки 31,36 % протоколов участковых избирательных комиссий. Предварительные данные опубликованы на сайте ЦИК России.

Далее идут КПРФ (12,89 %), «Новые люди» (9,79 %), ЛДПР (9,78 %) и «Справедливая Россия» (6,38 %), Партия пенсионеров (3,64 %), «Коммунисты России» (1,47 %) и «Родина» (1 %).

Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ, по предварительным результатам выборов, проходят пять партий.