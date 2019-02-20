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Общество

ГИБДД предупреждает псковских автоводителей о сложной дорожной обстановке в регионе на ближайшие сутки

УГИБДД УМВД России по Псковской области призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, так как в ближайшие сутки сохранится неблагоприятная обстановка: в ночное время на территории региона будет наблюдаться понижение температуры с возможным образованием гололедицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

При управлении транспортными средствами водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию, не превышать установленный скоростной режим и не совершать опасных маневров. Кроме этого, при проезде пешеходных переходов важно помнить, что при гололедице тормозной путь машины увеличивается. Особенно это касается проезда перекрестков ночью на неосвещенных участках дороги, когда темный силуэт пешехода водителю сложно разглядеть.

В свою очередь, пешеходов сотрудники ГИБДД тоже просят быть предельно осторожными. Переходить дорогу следует только в установленных местах и, убедившись, что водители вас пропускают.

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