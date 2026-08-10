Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Участок трассы Невель – Язно – граница с Белоруссией ремонтируют в Невельском районе

Ремонт автомобильной дороги Невель – Язно – граница с Белоруссией продолжается в Невельском районе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы идут на участке с 15-го по 23-й километр, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото предоставили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Подрядчик ООО «Автомобильные дороги Пскова» приступил к укладке верхнего слоя асфальта. До этого на объекте сняли старое покрытие и уложили выравнивающий слой. На завершающем этапе специалисты укрепят обочины, отремонтируют съезды и нанесут дорожную разметку для повышения безопасности движения.

Напомним, что в прошлом году на этой трассе уже был отремонтирован участок протяжённостью три километра.

Финансирование работ осуществляется за счёт средств федерального бюджета, объём выделенных средств составляет 232 миллиона рублей.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






10 августа 2026

В Псковской области началась регистрация на конференцию «Партизанский край»
10 августа 2026

Более семи тысяч вакансий открыто на рынке труда в Псковской области
10 августа 2026

Дополнительные линии освещения оборудовали в 12 населённых пунктах Псковского округа
10 августа 2026

Игорь Сопов встретился с представителями УФСИН и Соцфонда в Псковской области
10 августа 2026

Партию «Яблоко» сняли с выборов в Госдуму
10 августа 2026

Готовность образовательных учреждений к учебному году обсудили в Псковской области
10 августа 2026

О псковской керамике расскажут археологи
10 августа 2026

Псков стал эпицентром мощного звукового драйва

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...