Участок трассы Невель – Язно – граница с Белоруссией ремонтируют в Невельском районе
Ремонт автомобильной дороги Невель – Язно – граница с Белоруссией продолжается в Невельском районе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы идут на участке с 15-го по 23-й километр, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
Подрядчик ООО «Автомобильные дороги Пскова» приступил к укладке верхнего слоя асфальта. До этого на объекте сняли старое покрытие и уложили выравнивающий слой. На завершающем этапе специалисты укрепят обочины, отремонтируют съезды и нанесут дорожную разметку для повышения безопасности движения.
Напомним, что в прошлом году на этой трассе уже был отремонтирован участок протяжённостью три километра.
Финансирование работ осуществляется за счёт средств федерального бюджета, объём выделенных средств составляет 232 миллиона рублей.
Дополнительные линии освещения оборудовали в 12 населённых пунктах Псковского округа