Участок трассы Невель – Язно – граница с Белоруссией ремонтируют в Невельском районе

17:09, 10 августа 2026, ПАИ

Ремонт автомобильной дороги Невель – Язно – граница с Белоруссией продолжается в Невельском районе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы идут на участке с 15-го по 23-й километр, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Подрядчик ООО «Автомобильные дороги Пскова» приступил к укладке верхнего слоя асфальта. До этого на объекте сняли старое покрытие и уложили выравнивающий слой. На завершающем этапе специалисты укрепят обочины, отремонтируют съезды и нанесут дорожную разметку для повышения безопасности движения.

Напомним, что в прошлом году на этой трассе уже был отремонтирован участок протяжённостью три километра.

Финансирование работ осуществляется за счёт средств федерального бюджета, объём выделенных средств составляет 232 миллиона рублей.