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Общество

Псковская филармония открывает 83-й сезон

Псковская областная филармония объявила о старте 83-го концертного сезона. В этом году учреждение подготовило программу, которая охватывает разные жанры и рассчитана на широкую аудиторию – от ценителей академической музыки до семей с детьми. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной филармонии.

Изображение предоставили в Псковской областной филармонии

В программу Губернаторского симфонического оркестра Псковской области войдут классические произведения Шостаковича и Шуберта, музыка Эдуарда Артемьева, а также необычные сочетания саксофона с оркестром. Кроме того, любителей ритмичной музыки ждут латиноамериканские мотивы, а поклонников кинематографа – саундтреки.

Для семейной аудитории подготовлены концерты с песочной анимацией, а для школьников – специальные музыкальные просветительские программы, призванные открыть юным слушателям мир классической музыки.

Ансамбль русской музыки «Псков» также представит несколько проектов: в программе – любимые советские мелодии, душевные романсы и яркие концерты-бенефисы солистов.

Особое место в сезоне займёт юбилейный концерт, посвящённый 30-летию Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Это событие организаторы называют одним из главных в предстоящей афише.

Ознакомиться с полной программой, датами и временем концертов можно на официальном сайте Псковской областной филармонии.

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