Псковская филармония открывает 83-й сезон
Псковская областная филармония объявила о старте 83-го концертного сезона. В этом году учреждение подготовило программу, которая охватывает разные жанры и рассчитана на широкую аудиторию – от ценителей академической музыки до семей с детьми. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной филармонии.
В программу Губернаторского симфонического оркестра Псковской области войдут классические произведения Шостаковича и Шуберта, музыка Эдуарда Артемьева, а также необычные сочетания саксофона с оркестром. Кроме того, любителей ритмичной музыки ждут латиноамериканские мотивы, а поклонников кинематографа – саундтреки.
Для семейной аудитории подготовлены концерты с песочной анимацией, а для школьников – специальные музыкальные просветительские программы, призванные открыть юным слушателям мир классической музыки.
Ансамбль русской музыки «Псков» также представит несколько проектов: в программе – любимые советские мелодии, душевные романсы и яркие концерты-бенефисы солистов.
Особое место в сезоне займёт юбилейный концерт, посвящённый 30-летию Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Это событие организаторы называют одним из главных в предстоящей афише.
Ознакомиться с полной программой, датами и временем концертов можно на официальном сайте Псковской областной филармонии.
Дополнительные линии освещения оборудовали в 12 населённых пунктах Псковского округа