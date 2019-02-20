Жителям Новосокольников напомнили о мерах противопожарной безопасности

19:58, 20 февраля 2019, ПАИ

В целях профилактики пожаров и гибели людей на них, 20 февраля государственный инспектор Великолукского, Новосокольнического и Куньинского районов совместно с участковым социальным работником осуществили профилактический рейд в городе Новосокольники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

При проведении рейда особое внимание уделено местам проживания многодетных семей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ходе рейда проведено обследование 12 индивидуальных жилых домов, проинструктировано под роспись 18 человек и распространено 26 листовок о действиях при возникновении пожара. При обследовании выявлено 5 нарушений требований пожарной безопасности, которые незамедлительно были устранены.

До граждан доведены требования пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, электрооборудования, а также при использовании и хранении бытовых газовых баллонов.

Жителям разъяснили необходимость наличия в жилье приборов раннего обнаружения признаков пожара и огнетушителей, а также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и действия при обнаружении пожара.