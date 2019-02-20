Победители псковского Рождественского фестиваля выступили на ВДНХ в Москве

20:08, 20 февраля 2019, ПАИ

Победители Рождественского молодёжного фестиваля искусств, организованного Псковским городским молодёжным центром совместно с молодежным отделом Псковской митрополии, выступили на сцене исторического парка «Россия – моя история» на ВДНХ в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском молодёжном центре.

25 человек, прошедших отборочный тур и одержавших победу в гала-концерте Рождественского фестиваля в январе, отправились в Москву, чтобы выступить со своими творческими номерами на сцене исторического парка «Россия – моя история» на ВДНХ и ближе познакомиться со столицей.

В первый день участники поездки отправились в исторический парк «Россия – моя история», где для них была организованна экскурсия, познакомились с ВДНХ и побывали на службе в Сретенском монастыре.

Второй день путешествия был особенно насыщенным: делегаты посетили смотровую площадку Детского мира, прогулялись по Красной площади и познакомились с её историей, а затем выступили на сцене исторического парка «Россия – моя история» на ВДНХ.

На концерте были представлены номера в четырех направлениях: хореография, художественное слово, Вокал и Инструментальная музыка.

Приглашенным гостем концерта был актер Иван Охлобыстин.

«Я смотрел на ребят и видел, что эти люди всей душой любят то, чем они занимаются»,-поделился впечатлениями от концерта Иван Охлобыстин.

Вместе с псковичами на сцене ВДНХ выступили артисты Московских театров.

В третий, заключительный день, для участников поездки была организована обзорная экскурсия по Москве: ребята знакомились с достопримечательностями города и храмами. В частности, побывали в храме Христа Спасителя. Затем была организованна экскурсия по Сретенскому монастырю и семинарии.

Напомним, 9 января прошёл финальный концерт VII Молодежного Рождественского фестиваля искусств.