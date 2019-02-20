Областной Дом ремёсел приглашает псковичей на выставку, приуроченную к празднованию Масленицы

20:19, 20 февраля 2019, ПАИ

26 февраля в выставочном зале Дома ремёсел областного центра народного творчества (г. Псков, ул.Некрасова, д.8) состоится открытие областной выставки-конкурса «Масленичный сувенир». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Всё богатство фантазии вложили мастера в изделия, посвященные одному из самых любимых народом праздников – Масленице.

Работ уже много, и каждый день прибывают всё новые - одна интереснее другой.

Всех желающих приглашаем прийти на открытие выставки 26 февраля в 17.00.