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Общество

Сотрудники СИЗО-2 поздравили с 79-летием ветерана учреждения

Председатель Совета ветеранов, совместно с сотрудниками отдела кадров и работы с личным составом следственного изолятора №1 УФСИН России по Псковской области, навестили ветерана уголовно-исполнительной системы Нину Тишкову и поздравили её с днем рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В ходе визита председатель Совета ветеранов Владимир Болдышев зачитал поздравление от руководства следственного изолятора и вручил Нине Ивановне памятную медаль «55 лет следственным изоляторам ФСИН России».

Стоит отметить, Тишкова Нина Ивановна отслужила в уголовно-исполнительной системе более 25 лет.

В завершение встречи гости пожелали ветерану удачи, крепкого здоровья и долгих лет жизни.

 

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