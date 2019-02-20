В псковской областной библиотеке состоится презентация книги о героях-десантниках
21 февраля в 14 часов в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (ул. Вокзальная, 48) состоится скайп-презентация книги «Псковские панфиловцы». Автор поэмы – Валентина Игнатьева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной универсальной научной библиотеки.
Поэма «Псковские панфиловцы» посвящена легендарной шестой роте 104-го парашютно-десантного полка Псковской воздушно-десантной дивизии.
В скайп-презентации примут участие Ленинградская областная универсальная научная библиотека и Брянская областная научная библиотека им. Ф.И. Тютчева; учащиеся брянской школы № 7, где учился Герой Российской Федерации Сергей Василёв, колледжа Псковского государственного университета, где учился Герой Российской Федерации Олег Ермаков; Александр Николаевич Кривотулов – руководитель Псковского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».