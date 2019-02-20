0
21:42
В проектном офисе #Команды2018 обсудили возможности нового проекта
19:40
Герб и флаг Псковской области официально зарегистрированы Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации
17:55
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
17:46
Праздничную программу к Дню защитника Отечества приготовил псковский ТК «ПИК60»
17:33
12 собак и 19 кошек нашли новых хозяев на выставке бездомных животных в Пскове
17:20
Мужчина на кухне – 3.0. № 5. Салат «спортивный» и «мягкая курица» от Виталия Дидыча (ВИДЕО)
17:02
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
Еще новости
Общество

Путин признал угрозу отключения России от мирового интернета

Угроза отключения России от мирового интернета в теории существует, поскольку невозможно предсказать действия других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ, пишет Лента.ру.

«Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это (отключение России от интернета — прим. ред.) им самим нанесет колоссальный ущерб, урон», — сказал глава государства.

Путин признал, что такой шаг нанесет тем, кто решится отключить доступ россиянам к сети, не только политический, но и экономический ущерб, а также негативно скажется на работе западных спецслужб. «Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут», — сказал он.

Однако, учитывая, что в теории такая возможность существует, России необходимо создавать независимые сегменты сети, подчеркнул президент.

В феврале депутаты Госдумы приняли законопроект об устойчивости российского сегмента интернета в первом чтении. За принятие проекта проголосовали 334 депутата, против выступили 47 парламентариев. Согласно документу, централизованное управление интернетом внутри России возможно только в том случае, если устойчивость сети окажется под угрозой. Ранее сообщалось, что власти выделят на его реализацию 20 миллиардов рублей.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В проектном офисе #Команды2018 обсудили возможности нового проекта
20 февраля 2019
В проектном офисе #Команды2018 обсудили возможности нового проекта
Герб и флаг Псковской области официально зарегистрированы Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации
20 февраля 2019
Герб и флаг Псковской области официально зарегистрированы Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
20 февраля 2019
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
Праздничную программу к Дню защитника Отечества приготовил псковский ТК «ПИК60»
20 февраля 2019
Праздничную программу к Дню защитника Отечества приготовил псковский ТК «ПИК60»
12 собак и 19 кошек нашли новых хозяев на выставке бездомных животных в Пскове
20 февраля 2019
12 собак и 19 кошек нашли новых хозяев на выставке бездомных животных в Пскове
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
20 февраля 2019
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление 1
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека
20 февраля 2019
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека
Андрей Царёв: Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации
20 февраля 2019
Андрей Царёв: Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации

Идет загрузка...