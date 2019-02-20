Глава комитета Госдумы предложил распространить ипотечные каникулы на обманутых дольщиков

21:19, 20 февраля 2019, ПАИ

Глава комитета Госдумы по собственности, природным ресурсам и земельным отношениям Николай Николаев считает, что практику предложенных ранее президентом России Владимиром Путиным ипотечных каникул следует распространить на обманутых дольщиков.

«Конечно, тема обманутых дольщиков, которые покупали жилье за счет ипотечного кредита,— очень острая, не раз обсуждалась на площадке нашей рабочей группы по защите прав граждан — участников долевого строительства. Нам, конечно, надо обсудить с правительством и Банком России возможность распространения ипотечных каникул на этих людей»,— приводит ТАСС слова Николаева.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию господин Путин предложил предусмотреть ипотечные каникулы для граждан с возможностью погасить кредит позднее. Он подчеркнул, что сейчас за чертой находятся около 19 млн человек, поэтому для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии.