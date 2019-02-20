В проектном офисе #Команды2018 обсудили возможности нового проекта

21:42, 20 февраля 2019, ПАИ

Заинтересованные организации и ведомства примут участие в формировании единой региональной сети молодежных просветительских центров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в проектном офисе «Команда 2018» прошла встреча в рамках проекта «Создание единой региональной сети молодежных просветительских центров для укрепления духовных ценностей и поддержки общественных инициатив в сфере образования, культуры и здорового образа жизни».

В работе с молодежью на базе создаваемых просветительских центров объединят свои усилия представители правоохранительных органов, общественных организаций, образовательных учреждений, а также Псковской епархии. Большинство участников проекта имеют опыт организации деятельности в данной сфере.

Так, в конце 2018 года Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с реабилитационным центром «Ручей» был реализован социальный проект «Создание и поддержка региональной волонтерской сети для противодействия наркотизации молодежи на местном уровне». По завершении данного проекта в Печорском районе был проведен волонтерский слет, в котором приняли участие более 150 добровольцев из шести районных центров региона.

В ходе рабочей встречи участники обсудили концепцию проекта и мероприятия, которые планируется реализовать в текущем году. Каждая из сторон представила свои предложения по содержанию и формам работы. Сотрудники УКОН УМВД рассказали о своих профилактических мероприятиях, акциях и операциях, а также о реализуемых молодежных проектах. Стражи порядка поделились положительным опытом и по созданию фильмов антинаркотической направленности.

Благодаря координации усилий всех организаций-участников, новый проект даст возможность не только вести просветительскую работу с молодежью на уровне каждого муниципалитета, но и организовывать межрайонные форумы.