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Общество

Как предотвратить угон или кражу из автомобиля напоминают псковичам

Полиция обращает внимание граждан на необходимость принятия эффективных мер по обеспечению безопасного хранения автотранспорта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, практика убеждает, чтобы избежать краж и угонов, никогда не оставляйте ключи в замке зажигания, даже на незначительный промежуток времени. Всегда держите закрытыми двери, окна и капот машины. Обязательно установите противоугонное средство. Если вы храните автомобиль или мотоцикл в гараже - необходимо поставить надежные двери и замки.

Никогда не оставляйте в салоне автомобиля на видном месте ценные вещи, деньги и документы – это может привлечь внимание посторонних лиц и стать причиной взлома.

Старайтесь, по возможности, устанавливать двойную степень защиты (сигнализация плюс противоугонное средство). При установке же сигнализации или производстве других работ нельзя даже ненадолго оставлять автомобиль без присмотра. Этим вы лишите злоумышленников возможности сделать дубликат ключей или подобрать ключи к сигнализации.

Выбирайте только известные вам и проверенные автосервисы и автомойки. Не будьте излишне доверчивыми, оставляя автомобиль с ключами на долгое время в сомнительных автомастерских или на автомойках. Желающие покататься на вашей машине, особенно на престижных моделях и в дорогой комплектации, как правило, найдутся. А такие поездки обычно заканчиваются либо ДТП, либо разбирательством в полиции.

Кроме того, пометьте в незаметных местах автомашины личные данные и номера агрегатов (кузов, двигатель). Это поможет быстрее опознать угнанный или похищенный транспорт в случае обнаружения его сотрудниками полиции.

И не забудьте при покупке автомобиля обязательно поменять замки дверей и зажигания, а также, что немаловажно, - противоугонное устройство.

Помните, что только при строгом соблюдении этих и других подобных мер предосторожности можно избежать серьезных неприятностей с вашим автотранспортом.

 

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