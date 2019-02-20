0
21:42
В проектном офисе #Команды2018 обсудили возможности нового проекта
19:40
Герб и флаг Псковской области официально зарегистрированы Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации
17:55
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
17:46
Праздничную программу к Дню защитника Отечества приготовил псковский ТК «ПИК60»
17:33
12 собак и 19 кошек нашли новых хозяев на выставке бездомных животных в Пскове
17:20
Мужчина на кухне – 3.0. № 5. Салат «спортивный» и «мягкая курица» от Виталия Дидыча (ВИДЕО)
17:02
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
Еще новости
Общество

Россияне к 2022 году смогут узнать, кто использует их персональные данные

Роскомнадзор до 31 декабря 2021 года должен создать платформу, которая позволит гражданам узнавать информацию о том, какие организации используют их персональные данные. Это следует из паспорта национального проекта «Цифровая экономика РФ», опубликованного на сайте правительства, передает ТАСС.

Предполагается, что платформа также позволит пользователям в случае необходимости отказываться от того, чтобы организации использовали эти данные.

Согласно документу, к 2022 году должны активно развиваться технологии идентификации пользователей, в том числе биометрическая идентификация, многофакторная идентификация и другие.

Указанные мероприятия проводятся в рамках реализации федерального проекта «Информационная безопасность».

Национальные проекты (программы) в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) были разработаны во исполнение майского указа президента 2018 года. Их планируется реализовать до 2024 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В проектном офисе #Команды2018 обсудили возможности нового проекта
20 февраля 2019
В проектном офисе #Команды2018 обсудили возможности нового проекта
Герб и флаг Псковской области официально зарегистрированы Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации
20 февраля 2019
Герб и флаг Псковской области официально зарегистрированы Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
20 февраля 2019
Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер
Праздничную программу к Дню защитника Отечества приготовил псковский ТК «ПИК60»
20 февраля 2019
Праздничную программу к Дню защитника Отечества приготовил псковский ТК «ПИК60»
12 собак и 19 кошек нашли новых хозяев на выставке бездомных животных в Пскове
20 февраля 2019
12 собак и 19 кошек нашли новых хозяев на выставке бездомных животных в Пскове
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление
20 февраля 2019
Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление 1
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека
20 февраля 2019
Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека
Андрей Царёв: Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации
20 февраля 2019
Андрей Царёв: Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации

Идет загрузка...