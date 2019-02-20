Критерии признания домов аварийными уточнят в РФ до конца 2019 года

22:12, 20 февраля 2019, ПАИ

Критерии, согласно которым жилые дома будут признаваться аварийными, будут уточнены до конца 2019 года, следует из паспорта национального проекта «Жилье и городская среда», опубликованного в среду на сайте правительства РФ, передает ТАСС.

«Уточнены критерии признания многоквартирных домов аварийными (принят соответствующий акт правительства РФ). Срок реализации - 31 декабря 2019 года», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Минстрой России занимается разработкой критериев, по которым жилые дома могут быть отнесены к аварийным и подлежать сносу или реконструкции. В проекте соответствующего постановления правительства говорится, что к таким критериям относятся аварийное техническое состояние несущих строительных конструкций или здания в целом, создающее опасность обрушения, а также наличие кренов, которые могут вызвать потерю устойчивости здания. Дома с высокой степенью износа, но не отвечающие критериям аварийности, предлагается относить к ветхим. В настоящее время такое понятие в законодательстве отсутствует.

К ключевым задачам национального проекта относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным.

Всего до 2024 года, согласно национальному проекту, планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Объемы расселения и количество граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период с 2019 по 2021 год включительно, указано в документе.

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.