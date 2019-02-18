Девять пожарных тушили возгорание в жилом доме в деревне Нижние Галковичи Псковского района

22:33, 20 февраля 2019, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Нижние Галковичи Писковичской волости поступило в 19:46. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 9 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.