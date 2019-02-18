0
16:31
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
10:19
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
23:56
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика
12:35
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве
22:00
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области
12:45
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
12:22
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
Еще новости
Происшествия

Девять пожарных тушили возгорание в жилом доме в деревне Нижние Галковичи Псковского района

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Нижние Галковичи Писковичской волости поступило в 19:46. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 9 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
18 февраля 2019
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий 3
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
18 февраля 2019
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика
17 февраля 2019
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика 5
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве
12 февраля 2019
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве 8
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области
07 февраля 2019
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области 1
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
07 февраля 2019
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
07 февраля 2019
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
Личность неизвестного мужчины устанавливают псковские полицейские
07 февраля 2019
Личность неизвестного мужчины устанавливают псковские полицейские 1

Идет загрузка...