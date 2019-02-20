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Псковские бегуны примут участие в полумарафоне в Карелии

В вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко уже в третий раз пройдет фестиваль бега, сообщает сайт «СТОЛИЦА на Onego.ru».

В этом году ожидается участие 300 взрослых бегунов и 150 юных любителей бега из России, Финляндии и Египта. Помимо карельских легкоатлетов приедут участники из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодарского края.

Трасса для забегов - 5 км, 10 км и 21,1 км.

В рамках фестиваля традиционно состоятся и детские забеги на 100, 300 и 600 метров. Возраст самого младшего участника - 2 года.

Фестиваль откроется 24 февраля в 10.50. В 11.00 начнутся детские забеги, в 11.40 состоится торжественное открытие Фестиваля и брифинг, а в 12.00 стартует массовый забег участников.

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