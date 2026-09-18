Кубок Псковской области по подводной охоте стартует 9 октября
Кубок Псковской области по подводной охоте пройдёт в Пустошкинском районе с 9 по 11 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации подводного спорта Псковской области.
К состязаниям допустят участников старше 18 лет, имеющих при себе буй яркого цвета, подводное ружьё и нож, легкосъёмный грузовой пояс, а также подводные часы или компьютер.
Все зоны акватории озера Зверино, где планируется организовать старты, будут закрыты для плавсредств участников соревнований и погружений на два дня до начала. При этом в день старта спортсменам разрешено использовать лодки без моторов.
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