Кубок Псковской области по подводной охоте стартует 9 октября

11:48, 18 сентября 2026, ПАИ

Кубок Псковской области по подводной охоте пройдёт в Пустошкинском районе с 9 по 11 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации подводного спорта Псковской области.

К состязаниям допустят участников старше 18 лет, имеющих при себе буй яркого цвета, подводное ружьё и нож, легкосъёмный грузовой пояс, а также подводные часы или компьютер.

Все зоны акватории озера Зверино, где планируется организовать старты, будут закрыты для плавсредств участников соревнований и погружений на два дня до начала. При этом в день старта спортсменам разрешено использовать лодки без моторов.