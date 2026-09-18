Две псковички вошли в тройку сильнейших на первенстве России по велоспорту

16:58, 18 сентября 2026, ПАИ

Две псковички вошли в тройку призёров на первенстве России по велоспорту на шоссе, которое прошло в Майкопе. Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта России.

Чемпионат и первенство России собрали более 100 спортсменов из 13 регионов страны.

Первое место в индивидуальной гонке в гору на 12,3 километра среди юниорок 17-18 лет заняла представительница Псковской области Олеся Семёнова. Она обошла свою ближайшую преследовательницу петербурженку Екатерину Баранову на 11,5 секунды.

Топ-3 с полутораминутным отставанием от лидера замкнула Людмила Котельникова из Псковской области.

Обеих спортсменок тренирует Вячеслав Тарасов.