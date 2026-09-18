Псковичи вышли в финал Суперкубка «КЭС-Баскет» в Москве

13:19, 18 сентября 2026, ПАИ

Баскетболисты Псковского гуманитарного лицея обыграли команду Абхазии со счётом 76:47 в полуфинале международного Суперкубка школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», которая проходит в Москве. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Самым результативным игроком матча стал Семён Ефимов, заработавший 28 очков. Кроме того, дабл-дабл в активе Даниила Горбачика, который оформил 18 баллов и совершил 11 подборов.

Псковская команда вышла в финал соревнований, где встретится с победителями прошлого сезона Суперфинала «КЭС-Баскет» – первой командой России. Сами псковские спортсмены представлены на турнире как вторая команда России. Матч пройдёт завтра, 19 сентября, в 12:30.

Ранее псковичи заняли первое место на групповом этапе соревнований, выиграв у Белоруссии, Монголии и Казахстана.