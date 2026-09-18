Чемпионат и первенство Псковской области по велокроссу пройдут в Порхове

12:08, 18 сентября 2026, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по велокроссу пройдут в Порхове 3 октября, сообщается в группе «Вело Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Старт запланирован на 11:00. Регистрация участников будет проходить с 09:00 до 10:00. Соревнования пройдут в девяти возрастных группах, участвовать смогут как дети, так и взрослые спортсмены. Предварительные заявки принимают до 27 сентября.

Трасса проложена в лесном массиве с небольшими уклонами. Длина одного круга составляет два километра. Количество кругов зависит от возрастной категории. Организаторы отмечают, что предварительный просмотр трассы может быть организован в выходные перед стартом по согласованию.