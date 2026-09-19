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Псковичи заняли второе место в финале Суперкубка «КЭС-Баскет» в Москве

Псковичи заняли второе место в финале Суперкубка «КЭС-Баскет», уступив курским баскетболистам со счетом 55:75, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото предоставили организаторы турнира

Решающей стала третья четверть, которую псковичи окончили поражением со счетом 11:28. До этого матч был равным. Вперёд псковскую команду вёл Семён Ефимов, заработавший 25 очков и сделавший 12 подборов. Он был самым результативным игроком на площадке и получил статуэтку лучшего нападающего турнира.

В юношеском турнире играли команды из Белоруссии, Абхазии, Монголии, Узбекистана, Казахстана, Турции и России. Ученики Псковского гуманитарного лицея были представлены командой «Россия-2».

В составе псковского коллектива – Семён Ефимов, Даниил Череп, Александр Горбатов, Михаил Пайст, Ашот Михаелян, Степан Качнов, Данила Марков, Павел Назаров, Даниил Попов и Даниил Горбачик. Тренер команды – Эдуард Михайлов.

На групповом этапе соревнований псковичи обыграли команды Монголии, Казахстана и Белоруссии, а в полуфинале взяли верх над Абхазией.

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