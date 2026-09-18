Чемпионат и первенство Великих Лук по лыжероллерам пройдут 3 октября

11:28, 18 сентября 2026, ПАИ

Чемпионат и первенство Великих Лук по лыжероллерам пройдут в великолукском Центре подготовки велосипедистов 3 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Соревнования стартуют в 11:00. Медали турнира разыграют в девяти возрастных группах на дистанциях 1, 2,5, 5, 10 и 15 километров. Участники отправятся на дистанцию раздельным стартом с 30-секундным интервалом свободным стилем.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 3 октября. Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.