В Невеле загорелся мусор на улице Великолукской

22:55, 20 февраля 2019, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в городе Невеле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании мусора на ул. Великолукской поступило в 19:17. Для ликвидации пожара привлекались 1 единица техники, 3 человека.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.