Всемирный день экскурсовода отмечается 21 февраля

08:48, 21 февраля 2019, ПАИ

Ежегодно 21 февраля многие города мира — особенно те из них, которые являются центрами туризма, — отмечают Всемирный день экскурсовода (International Tourist Guide Day), сообщает calend.ru. Он был учреждён Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов) — World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) — с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов.

WFTGA была основана в 1985 году на первой Международной конвенции экскурсоводов, и в настоящее время её членами являются более 2 миллионов человек из более чем 70 стран мира. А сам праздник отмечается с 1990 года.

Когда появилась эта профессия, точно сказать нельзя, но очевидно, что она связана с развитием межгосударственных отношений. С тех пор, как люди начали активно путешествовать, посещать разные города и страны, им стало сложно обойтись без помощи профессиональных гидов.

Еще в середине прошлого века экскурсоводом мог почувствовать себя любой образованный человек, знакомый с историей того или иного города. В этом качестве нередко работали филологи, учителя истории, а также студенты соответствующих факультетов. Однако в 70-х годах 20 века требования к профессионализму гидов повысились, и экскурсоводами стали называть только людей, прошедших специальную подготовку.

В настоящее время экскурсоводов готовят ВУЗы, имеющие специализацию «туризм» и «экскурсоведение и музееведение». В роли гидов выступают образованные люди, нередко даже имеющие научную степень. Еще два непременных условия — знание основ психологии и правильная речь.

В День экскурсовода многие города мира проводят разнообразные мероприятия, посвященные празднику. Так, например, Словацкое общество экскурсоводов к этой дате проводило пешеходные прогулки по необычным маршрутам. Латвийская ассоциация предложила всем желающим бесплатные экскурсии по Риге. А в Объединенных Арабских Эмиратах ко Дню экскурсовода приурочили открытие обзорной экскурсии по одной из красивейших мечетей мира.

Российские работники туристической отрасли Всемирный день экскурсовода тоже отмечают. В честь праздника, как правило, проводятся форумы и семинары, на которых специалисты обсуждают проблемы и перспективы своей отрасли, делятся опытом и идеями.

Еще один большой праздник многие экскурсоводы отмечают 18 мая — в Международный день музеев.