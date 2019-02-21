Зампрокурора области встретится с жителями Бежаниц в феврале
В феврале заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведет личный прием граждан в Бежаницах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Для встречи с Виктором Борисенко необходимо до 22 февраля обратиться к и. о.прокурора Бежаницкого района Марии Петровой с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
Приём пройдет в районной прокуратуре по адресу: поселок Бежаницы, улица Советская, дом 64а.