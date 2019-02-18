Педофил из Псковской области снимал детское порно в петербургском хостеле

09:22, 21 февраля 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге задержан 40-летний житель Псковской области, подозреваемый в изготовлении и распространении детской порнографии. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

19 февраля в полицию обратилась 30-летняя жительница Невского района города. Девушка обвинила безработного псковича в насильственных действиях в отношении своей 10-летней дочери, ученицы 4-го класса. По её словам, мужчина изнасиловал девочку в помещении хостела на 24-й линии Васильевского острова. Происходящее он снимал на видео и распространял в интернете.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица» и «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов посредством сети интернет».

Ранее задержанный уже был судим. Полиция разыскивает других жертв педофила.