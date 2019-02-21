13 раз выезжали сотрудники псковского МЧС на ДТП с 14 по 20 февраля

11:05, 21 февраля 2019, ПАИ

С 14 по 20 февраля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 13 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 9 человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ УМВД России по Псковской области, в четырех случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период деблокирование не производилось. Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства. Ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производилось. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.