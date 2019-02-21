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Общество

Реестр азартных игроков создадут в России

В России создадут единый перечень граждан с игровой зависимостью. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минфин, реестр создадут букмекерские конторы и тотализаторы.

По словам специалистов, если человек обнаружил в себе тягу к азартным играм, он может написать заявление о внесении его в реестр. Так же в список войдут недееспособные граждане, которых внесли туда опекуны.

Также сообщается, что исключить себя из реестра можно будет только через год, после внесения. Сами хозяева букмекерских контор считают, что среди их клиентов лишь 1-2% игроманов, но эксперты считают, что этот показатель больше.

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