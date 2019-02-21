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Общество

Ягодные украшения смогут приобрести псковичи на ярмарке «ART-ель»

Ягодные украшения приготовила к ярмарке «ART-ель», которая пройдёт  2 и 3 марта в Пскове, мастерица Мария Ильина.

«Для посетителей весенней ярмарки я подготовила новые ягодные украшения. Женщине всегда приятно быть яркой и оригинальной», - рассказала «Псковской правде» Мария Ильина.

Кроме того, семейная артель «Чертополохо», в которой состоит Мария, планирует выпустить свою коллекцию экоодежды из натуральных тканей. Мария делает украшения из полимерной глины, эпоксидной смолы, сухоцветов и полудрагоценных камней. «Меня очень увлек процесс превращения безжизненного куска глины в хрупкие нежные цветы, изящную филигрань, невероятные переливы и сочетания оттенков», - рассказала она. 

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной.

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