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Общество

VI международный турнир по смешанным боевым единоборствам ММА состоится 23 февраля в Великих Луках

23 февраля в Великих Луках в Доме спорта состоится VI международный турнир по смешанным боевым единоборствам ММА (СБЕ ММА) памяти подвига Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В этом году ожидается участие команды из Дагестана. Турнир является одним из отборочных соревнований для формирования сборной команды Псковской области по СБЕ ММА, а также для дальнейшего участия в зональных первенствах и чемпионатах. В этом году Чемпионат Северо-Западного Федерального округа пройдёт в марте в Петрозаводске.

Дом спорта расположен по адресу: улица Клевцова дом 4. Начало соревнований в 12:00. Вход свободный.

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