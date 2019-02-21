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Мастер-класс по созданию медовой свечи состоится на ярмарке «ART-ель»
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Общество

Мастер-класс по созданию медовой свечи состоится на ярмарке «ART-ель»

Мастер-класс по созданию медовой свечи состоится на ярмарке «ART-ель». Его проведет мастер Юлия Тихонова, сообщает «Псковская правда»

«В новом сезоне я выращу ещё больше сухоцветов, из которых соберу красивые букеты и композиции в интерьерных кашпо, а также оригинальные веночки, - отметила мастер Юлия Тихонова. - Конечно, будут уже всеми любимые: крем-мёд с имбирём, малиной, кедровыми орешками. Приходите в «Просторию», будет интересно и вкусно!» 

Для посетителей весенней «ART-Ели» мастер подготовила вкусные и полезные подарочные наборы, свечи из натурального пчелиного воска ручной работы и другие сувениры. Также планируется дегустация мёда с семейной пасеки Тихоновых и мастер-класс по созданию медовой свечи.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. Она состоится в Пскове 2-3 марта. Участниками ярмарки станут десятки мастеров хендмейда со всего региона.

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