76-ю годовщину подвига Александра Матросова отмечают в деревне Чернушка Локнянского района

10:51, 21 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 21 февраля, в Локнянском районе проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, 75-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и 76-летию подвига Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Начнутся мероприятия с митинга у памятника в деревне Чернушка. Именно здесь, в феврале 1943 года, стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады Александр Матросов совершил свой бессмертный подвиг, ставший впоследствии хрестоматийным.

Участники мероприятия возложат венки и цветы к подножию мемориального комплекса. Здесь же пройдут традиционные спортивные соревнования: лыжные гонки, перетягивание каната, стрельба.

В этот же день в память о подвиге Александра Матросова в районе стартует 21-й Всероссийский турнир по боксу. Соревнования являются значимым событием в спортивной жизни района и региона, которые организуют Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, областная федерация бокса, администрация Локнянского района. Финальные бои состоятся в поселке Локня 24 февраля. Победители и призеры турнира получат кубки, медали и грамоты Госкомитета по физической культуре и спорту и администрации Локнянского района. Награды также ждут участников, показавших лучшую технику боя.

Напомним, в феврале 1943 года у деревни Чернушки Локнянского района Александр Матросов во время ожесточенных боев закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив тем самым продвижение советских войск вперед. Спустя четыре месяца президиум Верховного Совета СССР Указом от 19 июня 1943 года присвоил Александру Матросову звание Героя Советского Союза.