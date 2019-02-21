Владимир Никишин: Форум социально ориентированных НКО даёт толчок к развитию и продолжению проектов

17:05, 21 февраля 2019, ПАИ

Форум социально ориентированных НКО даёт толчок к развитию и продолжению социальных проектов. Такое мнение высказал директор Детско-молодежного военно-патриотического клуба «Высота» Владимир Никишин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Владимир Никишин рассказал, что его клуб не первый год участвует в форуме, и, по его словам, форум, безусловно, полезен. Он ждёт на форуме некоторых изменений в подходе к выбору наиболее удачных проектов. «Многие проекты рассматриваются одинаково, хотя по энерго- и финансовым затратам они диаметрально противоположны. И та сумма, которая достаточна для реализации какого-то одного проекта, она не подходит для меня, или наоборот, на ту сумму, что выделяется, одна организация может сделать шикарную программу, а мне ее не хватает, потому что у меня больше затраты на определенные моменты, связанные с проведением этого проекта. То есть мы немного в разных условиях находимся. Поэтому я жду на форуме дифференцированный подход к оценке социальных проектов», - заключил Владимир Никишин.

Форум социально ориентированных НКО пройдет в Пскове после 15 марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.